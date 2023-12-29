Uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına geri dönüyor: Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri

Diğer bir başrol karakteri olan pavyon sanatçısı Dilber'i; Kuzey Güney, Medcezir ve Hakan:Muhafız dizileriyle tanınan Hazar Ergüçlü canlandırıyor.

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İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN KONUSU

Eşi ve iki çocuğu olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Hapishaneden çıkan Azem'in tek bir amacı vardır: Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek. Ancak zaman, Azem’in çocukları için de zor geçmiştir ve kendi hayatlarını kurmuşlardır.