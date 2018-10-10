'Bana erkek denilmesi psikolojimi bozuyor'

Aslen Adıyamanlı olup Erzurum’da doğup büyüyen Serap Demir, hem 2 metrelik boyu hem de çift cinsiyetlilik olarak bilinen Hermafrodit hastalığı nedeniyle sıkıntı yaşıyor. 24 yaşına geldiğinde boyu 2 metreye ulaşan Demir, üvey babası tarafından boyunun çok uzun olduğu ve hastalığının ilerlediği gerekçesiyle evden kovuldu. İHA'nın haberine göre, öz babasının cezaevinde olması nedeniyle sokakta kalan genç kız, bazı geceleri ise hastanede kalıyor. Bu durumu kaldıramayan anne Yadigar Demir, eşinden ayrılarak kızını yanına aldı.



“ÇOCUĞUMU İSTEMİYOR DİYE KOCAMDAN AYRILDIM"

Anne Yadigar Demir, kızının en büyük hayalinin tedavi olması olduğunu ifade ederek, “Tedavi olmasını istiyorum. Doktora götürdük çaresi İstanbul, Ankara’da. Kızımla alay ediyorlar. İnsanlar üstüne gülüyor. Bir kızım daha var oda aynı hastalıkta. Kızımın tedavi olmasını istiyorum. Maddi ve manevi destek istiyorum. Üvey babası ile geçinemiyorlar. Bende çocuğum için kocamdan ayrıldım. Çocuğumla dalga geçiyordu. Çocuğumu yanıma aldım. İstanbul’a gidecek. Tedavi olacak inşallah. En büyük mutluluk bu” şeklinde konuştu.



“BANA ERKEK DENİLMESİ PSİKOLOJİMİ BOZUYOR"

İnsanların kendisiyle dalga geçmesinin psikolojisini bozduğunu belirten Serap Demir, “Doğuştun boyum uzun. İnsanlar dalga geçiyorlar. Bana erkek diyorlar. Boyumla dalga geçiyorlar. İnsan içine çıkamıyorum. Hastalığımı yüzüme vuruyorlar. Mağdurum. Üvey babam hastalığımla dalga geçiyor. Onun yüzünden evde durmuyorum. Hastanede kalıyorum. İstanbul’a gidiyorum. Tedavi için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Yetkililerden tek isteğinin bir ev olduğunu kaydeden Demir, “Sadece bir evim olsun içinde rahatça yaşayabileyim, kira ödeyemiyoruz. Tek istediğim yaşayabileceğim bir evim olsun” dedi.

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