YİYECEKLERİNİZİ SAKLAMANIN 3 ÖNEMLİ NEDENİ

1. MALİYETLERİ AZALTMAK

Gıda israfı, ister evde ister ticari bir ortamda olsun, önemli bir maliyet yaratır. İhtiyaçtan fazlasını satın almak bu durumu daha da kötüleştirir. Ancak yiyeceklerin doğru yöntemlerle saklanması, meyve, sebze ya da et ürünlerinin son kullanma tarihinden daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Bu da hem çöpe atılmalarını önler hem de bütçenizi korur.