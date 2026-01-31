Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Vaclav Cerny: Geri döneceğimize dair bir his vardı - Beşiktaş Haberleri

        Vaclav Cerny: Geri döneceğimize dair bir his vardı

        Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, 2-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Geri döneceğimize dair bir his vardı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 22:41 Güncelleme: 31.01.2026 - 22:41
        "Geri döneceğimize dair bir his vardı"
        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ın ilk golünü atan Vaclav Cerny, açıklamalarda bulundu.

        "BUGÜN BİR KARAKTER GÖSTERDİK"

        Karşılaşmayı değerlendiren Cerny, alınan sonucun önemine vurgu yaparak, "Galibiyet galibiyettir. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maçı kazanmayı istiyoruz. Bazen göze hoş gelen futbolla, bazen mücadeleyle olacak. Bugün bir karakter gösterdik ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

        "GERİ DÖNECEĞİMİZE DAİR BİR HİS VARDI"

        Takım performansına da değinen Çek futbolcu, "Ben takıma yardım etmeye çalışıyorum. Galibiyete katkı sağladığım için mutluyum. Takım halinde iyi bir performans sergiledik, konuştuğumuz şeyleri sahaya yansıttık. Maç boyunca geri döneceğimize ve kazanacağımıza dair bir his vardı" sözleriyle mücadeleye olan inancını dile getirdi.

