        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Vaclav Cerny: Üzüntü verici bir durum - Beşiktaş Haberleri

        Vaclav Cerny: Üzüntü verici bir durum

        Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, 2-2 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından, "Üzüntü verici bir durum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 22:35 Güncelleme: 08.12.2025 - 22:35
        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın oyuncularından Vaclav Cerny, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR DURUM"

        Cerny'nin maç sonu sözleri şu şekilde:

        "Rakibe baskı konusu özelinde konuşmak gerekirse, maçın bazı anlarında iyi yaptık, bazı anlarında iyi yapamadık bugün. Basitçe söylemek gerekirse, iç saha maçlarını kazanmalıyız. Bugün bunu yapamadık, üzüntü verici bir durum."

