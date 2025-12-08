Vaclav Cerny: Üzüntü verici bir durum
Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, 2-2 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından, "Üzüntü verici bir durum" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın oyuncularından Vaclav Cerny, karşılaşmayı değerlendirdi.
"ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR DURUM"
Cerny'nin maç sonu sözleri şu şekilde:
"Rakibe baskı konusu özelinde konuşmak gerekirse, maçın bazı anlarında iyi yaptık, bazı anlarında iyi yapamadık bugün. Basitçe söylemek gerekirse, iç saha maçlarını kazanmalıyız. Bugün bunu yapamadık, üzüntü verici bir durum."