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HaberlerGirişimcilikVahaa'ya 14 milyon TL üzerinden yatırım - haberler
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Dikey tarıma 14 milyon TL değerinde yatırım

Tarım ile teknolojiyi birleştiren yerli girişimlerden Vahaa, tohum yatırım turunda 14 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldığını bildirdi. Geliştirdiği mobil uygulama üzerinden akıllı sulama, akıllı ışıklandırma gibi özelliklere sahip topraksız tarım bahçeleri, aylık yetiştirme kitleri ve sanal asistan görevi hizmeti veren girişimin, yarattığı kişisel dikey tarım deneyimini yurtdışına taşımak istediği belirtildi

Vahaa'ya 14 milyon TL üzerinden yatırım - haberler

Topraksız tarım ve IoT teknolojisini birleştirerek şehirde tarımı 365 gün mümkün kılan yerli girişim Vahaa, tohum yatırım turunda 14 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, akıllı sulama, akıllı ışıklandırma gibi özelliklere sahip topraksız tarım bahçeleri, aylık yetiştirme kitleri ve sanal asistan görevi gören mobil uygulama ile hizmet veren Vahaa, kullanıcılarına bir kişisel dikey tarım deneyimi sunmayı hedefliyor.

Arya Women Investment Platform ve Kültepe Yatırım'ın katıldığı tohum yatırım turunda melek yatırımcılar Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Ayşem Ergin, Gülçin Atalay Tunç, Hüseyin Karayağız, İbrahim Ulukaya, Kadir Orhan Arı, Leyla Spencer, Münteha Adalı ve Pınar Kavukçuoğlu da yer aldı.

Yunus Emre Boyacıoğlu, Nehir Boyacıoğlu, Orhan Çelebi ve Katia Merdinoğlu’ndan oluşan ekibin amacı, hiç tarım bilgisine sahip olmayan bireylerin de ilk günden tarımsal üretim yapabilmesini sağlayarak sürdürülebilir tarımı kitlelere yaymak olarak açıklandı.

Arya Women ve Workup hızlandırma programlarından mezun olduğu belirtilen girişimin kurucularından Orhan Çelebi, "Geleneksel tarıma göre yüzde 90’a varan su tasarrufu sağlayarak, sıfır kimyasal ve sıfır atık prensibiyle çalışıyoruz. Alınan yatırımı, yurtdışına açılmak için kullanmayı hedefliyoruz" dedi.

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