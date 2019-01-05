Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.

Erdoğan ve Poroşenko'nun Vahdettin Köşkü'ndeki baş başa görüşmesi, basına kapalı 1 saat 15 dakika sürdü.

İki liderin görüşmesinde ana gündem maddesinin geçtiğimiz ay Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilim olması bekleniyordu.

Geçtiğimiz ay Rusya, Kerç Boğazı'nda Ukrayna'ya ait iki gemiye silah kullanarak el koymuştu. Gemideki 24 Ukraynalı denizci önce gözaltına alınmış daha sonra da tutuklanmıştı.

Yaşanan gerilimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Rusya Devlet Başkanı Putin ile hem de Ukrayna lideri Poroşenko ile görüşerek itidal çağrısında bulunmuştu.

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