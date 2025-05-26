Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Vahşet! 13 yaşında Enes Öztaş'ı iple boğdular | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!

        Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. 13 yaşındaki Enes Öztaş, boş arazide iple boğularak öldürülmüş halde bulundu. Çocuğun yakınları gözyaşına boğulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 07:38 Güncelleme: 26.05.2025 - 07:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kırşehir'de olay, Çiçekdağı ilçesi Boyalık Mahallesinde meydana geldi. Boş arazide hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler, polise haber verdi.

        İPLE BOĞULDUĞU TESPİT EDİLDİ

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, isminin Enes Öztaş (13) olduğu belirlenen çocuğun iple boğularak öldürüldü tespit edildi.

        CENAZE MORGA KALDIRILDI

        Enes Öztaş’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        OTOPSİNİN ARDINDAN DEFNEDİLDİ

        Enes Öztaş’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Akbıyıklı köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KIRŞEHİR
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hangi çocuklar için GSS primi ödenir?
        Hangi çocuklar için GSS primi ödenir?
        Şampiyon kupasına kavuştu!
        Şampiyon kupasına kavuştu!
        Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı!
        Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Muslera ve Mertens'ten taraftarlara veda!
        Muslera ve Mertens'ten taraftarlara veda!
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!
        Yenikapı'da unutulmaz şampiyonluk partisi!
        Yenikapı'da unutulmaz şampiyonluk partisi!
        Bu gurur Ali Koç'un!
        Bu gurur Ali Koç'un!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Dekoratif kemer can aldı
        Dekoratif kemer can aldı
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi
        Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da
        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar