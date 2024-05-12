Vahşet! 9 yaşındaki çocuğunu öldürdü

Cinnet getiren anne 9 yaşındaki çocuğunu öldürdü
Mersin'de sabah saatlerinde insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Olayda bir anne, misafir olduğu evde 9 yaşındaki çocuğunu bıçakla öldürdü. Gözaltına alınan annenin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü
Mersin'de cinnet getiren bir anne, misafir olduğu evde 9 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü.
İHA'nın haberine göre olay, merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Gülizar E. (42) adlı kadın, misafir olarak geldiği bir akrabasının evinde, 9 yaşındaki oğlu Y.E.'yi karın bölgesinden bıçakladı.
AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gülizar E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.