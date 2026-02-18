Canlı
        Vahşet! Eski karısını öldürdü! | Son dakika haberleri

        Vahşet! Eski karısını öldürdü!

        Kadın cinayetlerine bir vahşet daha eklendi. Osmaniye'de yaşanan olayda Semih Öner, tartıştığı eski eşi İlknur Kor'u tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:03 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:03
        
        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Semih Öner (37), tartıştığı eski eşi İlknur Kor'u (33) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Boğaziçi Mahallesi’nde meydana geldi. Semih Öner, bir süre önce boşandığı İlknur Kor'un evine gitti.

        İkili arasında bilinmeyen çıkan tartışma büyüyünce Semih Öner, Kor'u tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden ayrılıp, Esentepe mevkisinde boş araziye giden Öner, aynı tabancayla başına ateş etti.

        Silah seslerini duyanların ihbarıyla iki bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Öner ve Kor'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraflar: AA

        Maden ocağındaki göçükte 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. (İHA)

