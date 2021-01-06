Eski kocadan kanlı infaz: 2 ölü 0:00 / 0:00

AA

Mersin'de, Mustafa E. dehşet saçtı. Park halindeki otomobilde bulunan eski karısı ve yanındaki kişiyi kurşun yağmuruna tuttu.

Merkez Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesi'nde park halindeki 33 EDM 81 plakalı otomobil çevresinden silah sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tabancayla vurulan Ayşe Y. (41) ile Abdullah S.'nin (53) yaşamını yitirdiğini belirledi.

ESKİ KOCA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ayşe Y.'nin eski kocası Mustafa E.'yi (49) ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Zanlının sorgusunda, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Zanlı, ekipler eşliğinde götürüldüğü olay yerinde saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğini anlattı.

Dehşetin yaşandığı otomobilde yapılan incelemelerin ardından saldırgan Mustafa E.'nin eski eşi Ayşe Y. ve yanındaki Abdullah S.'nin cansız bedenleri otopsi için morga gönderildi.