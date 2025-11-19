Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Vakıf Faktoring (VAKFA) ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak? Vakıf Faktoring kaç lot verdi?

        Vakıf Faktoring ne zaman borsada işlem görecek? Vakıf Faktoring kaç lot verdi?

        VakıfBank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Faktoring A.Ş., halka arz sonuçları açıklandı. 12-13-14 Kasım tarihlerinde 14,20 TL hisse fiyatıyla halka arz edilen şirket, halka arz kapsamında kişi başı 198 Lot (2811 TL) dağıtımında bulundu. Peki, "Vakıf Faktoring ne zaman borsada işlem görecek? Vakıf Faktoring kaç lot verdi?" İşte Vakıf Faktoring 'VAKFA' BIST koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...

        Giriş: 19.11.2025 - 18:40 Güncelleme: 19.11.2025 - 18:40
        1

        Vakıf Faktoring halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, borsada işlem göreceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Halka arz büyüklüğü 3,2 milyar TL olarak açıklanan şirket, halka arz kapsamında toplamda 225 milyon lot dağıtımında bulundu. Halka arz sonuçlarına göre, bireysel katılımcılara ortalama 198 Lot (2811 TL) lot düştü. Peki, "Vakıf Faktoring (VAKFA) ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak? Vakıf Faktoring kaç lot verdi?" İşte Vakıf Faktoring borsada işlem görmeye başlayacağı tarih...

        2

        VAKIF FAKTÖRİNG (VAKFA) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Vakıf Faktoring "VAKFA" 20 Kasım Perşembe gününden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

        3

        VAKIF FAKTORING HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Vakıf Faktoring halka arz sonuçları açıklandı. Firmanın halka arzına 684 bin 223 kişi katıldı. Kişi başına 2811 TL değerinde 198 lot dağıtımı yapıldı.

        4

        VAKIF FAKTORING HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 14 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

        5

        VAKIF FAKTÖRİNG HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Vakıf Faktoring’in katılım endeksine uygun değildir.

