Vakıf Faktoring halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, borsada işlem göreceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Halka arz büyüklüğü 3,2 milyar TL olarak açıklanan şirket, halka arz kapsamında toplamda 225 milyon lot dağıtımında bulundu. Halka arz sonuçlarına göre, bireysel katılımcılara ortalama 198 Lot (2811 TL) lot düştü. Peki, "Vakıf Faktoring (VAKFA) ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak? Vakıf Faktoring kaç lot verdi?" İşte Vakıf Faktoring borsada işlem görmeye başlayacağı tarih...