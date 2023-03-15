Vakıfbank EYT emekli promosyon kampanyası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vakıfbank EYT emekli promosyon kampanyası

Vakıfbank emekli promosyon kampanyası güncellendi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile gözler banka promosyon ödemelerine çevrildi. 2 milyondan daha fazla kişiyi ilgileren EYT düzenlemesi ile promosyon ücretleri güncellenen bankalardan biri de Vakıfbank oldu. Vakıfbank güncel emekli promosyon kampanyasının detaylarını haberimizde derledik. İşte 2023 Vakıfbank EYT emekli promosyon ücreti...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON 2023 | Vakıfbank emekli promosyon ücretleri güncellendi! Vakıfbank ne kadar emekli promosyon veriyor?

    Emekli banka promosyon ödemeleri merak ediliyor. VakıfBank EYT emekli promosyon ödemeleri güncellenmesiyle kampanyanın yeni detaylarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, VakıfBank ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? İşte güncel VakıfBank emekli promosyon kampanyası detayları...
  • VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON 2023 | Vakıfbank emekli promosyon ücretleri güncellendi! Vakıfbank ne kadar emekli promosyon veriyor?

    VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ 

    Emekli Promosyon Ödemesine Nasıl Başvurabilirim?

    Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları ve VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması aracılığıyla yapılabilir.

    Ne kadar promosyon ödemesi alırım?

    1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

    3.500 TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL,

    3.500 - 7.500 TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL,

    7.500 – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL,

    10.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

    3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON 2023 | Vakıfbank emekli promosyon ücretleri güncellendi! Vakıfbank ne kadar emekli promosyon veriyor?

    VakıfBank müşterisi değilim promosyon ödemesinden faydalanabilir miyim?

    Evet, emekli maaşını, VakıfBank aracılığıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank’a taşımaları ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.

    Emekli maaşımı VakıfBank’a taşımak için ne yapmalıyım?

    Emekli maaşını Vakıfbank’a taşımak için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları, VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması ve E-Devlet aracılığıyla da yapılabilir.

    Emekli maaşımı VakıfBank aracılığıyla alıyorum promosyon ödemesinden faydalanabilir miyim?

    Evet, halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan müşteriler de 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.