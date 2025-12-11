Vakıfbank, Fenerbahçe'yi devirdi: 10'da 10 yaptı!
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti ve namağlup olarak liderliğini sürdürdü.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı konuk etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı.
Bu sonuçla birlikte VakıfBank, 10'da 10 yaparak bu sezonki tüm maçlarını kazanmış oldu ve liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe Medicana ise ligde bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Öte yandan Sarı-Lacivertliler, bu sezon çıktığı 13. resmi maçında ilk kez kaybetti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmayı tribünde takip etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva (Gizem Örge, Ghani, Korneluk, Arelya Karasoy)
VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç, Berka Buse Özden, Sıla Çalışkan, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Dangubic)
Setler: 25-14, 21-25, 25-17, 23-25, 13-15
Süre: 126 dakika (21, 31, 23, 30, 21)