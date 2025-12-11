Vakıfbank, Fenerbahçe'yi devirdi: 10'da 10 yaptı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı.

Bu sonuçla birlikte VakıfBank, 10'da 10 yaparak bu sezonki tüm maçlarını kazanmış oldu ve liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Medicana ise ligde bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Öte yandan Sarı-Lacivertliler, bu sezon çıktığı 13. resmi maçında ilk kez kaybetti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmayı tribünde takip etti.