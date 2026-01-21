Habertürk
        VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi! - Voleybol Haberleri

        VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi!

        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaştığı Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

        Giriş: 21.01.2026 - 19:10 Güncelleme: 21.01.2026 - 19:10
        VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi!
        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

        Salon: Burhan Felek Vestel

        Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim

        Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, YuanYuan, Carutasu, Aslı Tecimer, Yasemin Güveli, Bongaerts (Eylül Yatgın)

        VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Ayça Aykaç)

        Setler: 17-25, 18-25, 15-25

        Süre: 71 dakika (25, 24, 22)

