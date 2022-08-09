Aktif büyüklüğünü yüzde 76 artırdı 0:00 / 0:00

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VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 oranında artırarak 1,3 trilyon liraya yükseltti.

Vakıfbank, yılın ilk yarısında ulaştığı 13 milyar 648 milyon lira brüt kârından 3 milyar 629 milyon lira vergi karşılığı ayırarak, 10 milyar 19 milyon lira net kâr elde etti.

Banka ayrıca yılın ikinci çeyreğinde ilave 2 milyar lira serbest karşılık ayırarak, toplam serbest karşılıklarını 4 milyar liraya yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bankanın yılın ilk yarısında nakdi ve gayrinakdi krediler yoluyla ülke ekonomisine sağladığı finansman desteğinin yıllık bazda yüzde 65 artarak 965 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Aynı dönemde nakdi kredilerimiz yıllık yüzde 58 artışla 726 milyar lira seviyesine çıkarken, aktif toplamımız ise yıllık yüzde 76 artışla 1,3 trilyon seviyesine yükseldi." ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, "Katma değer yaratan, üretim odaklı, ülkemiz ihracatını destekleyen ticari müşterilerimize kullandırdığımız krediler ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 65 artarak 571 milyar liraya ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Fonlama tarafında da başarılı bir dönemi geride bıraktıklarının altını çizen Üstünsalih, "Toplam mevduatlarımız yıllık yüzde 82 artış ile 788 milyar lira seviyesine ulaşarak ana fonlama kalemimiz olmaya devam etti" açıklamasını yaptı.

VADESİZ MEVDUATLAR KATLANDI

Üstünsalih, tüm bankalar için mevduat tarafında en önemli ürün olan vadesiz mevduatları ise yıllık bazda yüzde 105 oranında artırarak 192 milyar lira seviyesine yükselttiklerini aktararak, "Ayrıca toplam 125 milyar lirayı aşan kur korumalı mevduat hesapları ürün grubuyla TL birikimlere destek vermeye devam ettik. Böylece TL mevduatlarımız yıllık bazda yüzde 75 artarak 387 milyar lirayı aştı." ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce devreye alınan yenilikçi ödeme ve tahsilat ekosistemi Vinov ​kapsamında, işletmelerin kendi alacaklarını kolaylıkla yönetebilecekleri ve tahsilatlarını VakıfBank garantisi ile gerçekleştirecekleri Vinov İşyeri uygulamasını hizmete sunduklarını belirten Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Bir sonraki bankacılık mottosuyla her segmentten bankacılık müşterisi için tüm ödeme ve tahsilat süreçlerine kolaylık, hız ve güven kazandıran Vinov çağını başlatan bankamız, bu ekosistemi daha da geliştirecek çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda, toptan ve perakende satış yapan, bayilik-mağaza ağına sahip işletmeler başta olmak üzere, VakıfBank garantisiyle tahsilat gerçekleştirmek isteyen her büyüklükte işletme ve kuruma yönelik Vinov İşyeri uygulamasını devreye aldık. Güçlü teknolojik altyapımızla müşterilerimize her alanda kolaylık sağlayacak ürünler sunmaya devam edeceğiz."