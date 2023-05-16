AA

Geçen sezon mücadele ettiği 5 kulvarda da şampiyon olan VakıfBank, bu sezona da aynı hedefle girdi. 2022 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kaybeden, FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan sarı-siyahlı ekip, Misli.com Sultanlar Ligi'ni ise üçüncü tamamladı.

Bu sezonki tek kupasını AXA Sigorta Kupa Voley'i alarak elde eden VakıfBank, gözünü CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna dikti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan VakıfBank'ın 27 yaşındaki liberosu Ayça Aykaç, hem geride kalan sezonu hem de Eczacıbaşı Dynavit ile 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'da yapacakları CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçını değerlendirdi.

Sezon öncesinde aralarına birçok yeni oyuncunun katıldığını ve uyum sürecinde zorlandıklarını anlatan Ayça, "Sezon bizim için çok zor başladı. Takımda çok fazla değişiklik oldu. Geçen sezon 5 kupanın hepsini almak herkeste büyük bir beklenti oluşturdu. Takımdaki değişiklikler olması o beklentiyi azaltmadı. Sezona beklediğimizden kötü başladık. Yeni oyuncuların takıma adapte olması zor bir süreçti ancak sezonun ortasına doğru adapte olduk ve takım olarak oynamaya başladık. Bu da istediğimiz hedeflere adım adım gitmemizi sağladı. Şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi finali var. İnşallah onu da alıp sezonu iki kupayla kapatmak istiyoruz." diye konuştu.