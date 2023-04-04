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Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları açıklanıyor! İşte sorgulama ekranı

Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 16 ile 28 Ocak 2023 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. İşte 2023 Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı...

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  • Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 | Vakıfbank sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları 4 Nisan Salı günü açıklanıyor. Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur kadrolarında görevlendirilmek üzere Vakıfbank personel alımı başvuruları 16-28 Ocak günleri arasında alındı. 19 Mart'ta gerçekleştirilen Vakıfbank personel alımı sınav itirazları ise 21 Mart tarihinde tamamlandı. İşte 2023 Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı...
  • Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 | Vakıfbank sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    VAKIFBANK PEROSNEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Yazılı sınav sonucu başvuru ilanında belirtilen kriterlere göre değerlendirilecek ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar 04.04.2023 tarihinde https://vakifbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Yazılı sınav sonucuna itirazlar bu tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde aynı link üzerinden yapılacaktır.
  • Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 | Vakıfbank sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    VAKIFBANK PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    Vakıfbank memur alımı sınav sonuçları https://vakifbank.istanbul.edu.tr/login adresinden yayımlanacak. Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenecekler. Adayların sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlarının geçerli olabilmesi her bir soru içinsistem üzerinden Sanal Pos ile KDV dâhil 100 (yüz) TL ödemesi ve itirazını geçerli tarihleraralığında yapılması gerekmektedir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemierişime kapatılacaktır.

    VAKIFBANK PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 | Vakıfbank sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Sınav sonucu itirazlarının incelenmesinin ardından olası değişimler ve kesinleşmiş sınav sonucu aynı link üzerinden 07.04.2023 tarihinden adaylara ilan edilecektir. Buna göremülakata katılmaya hak kazanan adaylar nihai yazılı sınav sonucunun ilanından itibarenVakıfbank'ın mülakata ilişkin duyurusunu takip etmelidir. (Mülakat tarihi, saati, yeri veadayların yanlarında getirmesi gereken belgelere ilişkin duyuru Vakıfbank tarafındanyapılacaktır.)
  • Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 | Vakıfbank sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

    Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur kadrolarına alım yapılacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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