VakıfBank'tan 4.5 milyar TL net kâr

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

VakıfBank'tan 4.5 milyar TL net kâr

VakıfBank yılın ilk çeyreğinde 4 milyar 503 milyon TL net kâr elde etti

VakıfBank'tan 4.5 milyar TL net kâr
AA

VakıfBank açıklamasına göre, banka, nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 60 artarak 1,4 trilyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde VakıfBank'ın nakdi kredileri yıllık yüzde 69 artışla 1,1 trilyon TL seviyesine ulaşırken, aktif toplamı ise yıllık yüzde 64 artışla 1,8 trilyonu aştı.

Böylece bankanın nakdi krediler ve toplam aktifler için pazar payları sırasıyla bir önceki yılın aynı dönemindeki seviyeleri olan yüzde 11,7 ve yüzde 10,9’dan, yüzde 12,8 ve yüzde 11,5’e yükseldi.

VakıfBank, hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu ile gerçekleştirilen ve sermaye rasyoları üzerinde yaklaşık 284 baz puanlık pozitif etki yaratan 32 milyar TL tutarındaki tahsisli sermaye artırımı işlemi ile öz kaynaklarını daha da güçlendirdi.

Tüm Türkiye’yi derinden üzen deprem felaketinin yaralarını sarmak ve bölgedeki vatandaşlara destek olmak amacıyla 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam 12 milyar TL bağışta bulunan banka yılın ilk çeyreğinde 4 milyar 503 milyon TL net kâr elde etti.

VakıfBank, ana fonlama kalemi olan mevduat tarafında da başarılı bir dönemi geride bıraktı. Bankanın toplam mevduatları çeyreklik bazda yüzde 11 ve yıllık bazda yüzde 83 artış ile 1,3 trilyon TL seviyesine ulaşırken, TL mevduatları ise çeyreklik bazda yüzde 22 ve yıllık bazda yüzde 139 artarak 829 milyar TL seviyesine yükseldi.

VakıfBank, yaklaşık 184 milyar TL’ye ulaşan kur korumalı mevduat hesapları ürün grubuyla ve etkin bilanço yönetimi sayesinde de Türk lirası tarafında aktif-pasif vade farkını azaltmaya devam etti.

Yurt dışından elde ettiği kaynaklarla Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı sürdüren VakıfBank, gerçekleştirilen DPR seküritizasyon işlemi sayesinde uluslararası piyasalardan toplam 2 milyar dolar tutarında yeni kaynak sağladı. Vadeleri 4 ve 5 yıl olmak üzere iki dilimden oluşan ve toplam 9 yabancı bankanın katılımıyla gerçekleştirilen bu işlem, Türk bankaları arasındaki hem tek seferde gerçekleştirilen en büyük tutarlı seküritizasyon işlemi hem de yine tek seferde gerçekleştirilen en büyük fonlama işlemi olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi ve VakıfBank’ın sahip olduğu dayanışma ruhuyla bölgede hayatın normale dönmesi için gereken tüm desteği verdiğini belirtti.

Türkiye’nin en büyük iki bankasından biri olarak sürdürülebilir finansal hizmet anlayışlarını ön planda tutarak güçlü teknolojik altyapılarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Üstünsalih, "İlk çeyrek finansal sonuçlarımız da bankamızın güçlü konumunu bir kere daha ortaya koydu. Aktif büyüklüğümüz, sağladığımız kredi destekleri, mevduatlarda ulaştığımız nokta ve gerçekleştirdiğimiz yurt dışı finansman işlemleri ile yıla hızlı bir başlangıç yaparak milli ekonomiye desteğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. 69’uncu yaşımızda da ülkemizin ekonomisini büyütmeye ve toplumun tüm kesimlerine ulaşırken nice başarılara imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çin Merkez Bankası faizi sabit tuttu
PARA Çin Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Bütçe nisanda 132.4 milyar TL açık verdi
PARA Bütçe nisanda 132.5 milyar TL açık verdi
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
PARA Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
BDDK'dan deprem bölgesi için DASK talebi
PARA BDDK'dan deprem bölgesi için DASK talebi
Garanti BBVA ve Türk Hava Yolları, Miles&Smiles anlaşmasını 5 yıllığına yeniledi
PARA İş birliği 5 yıl uzatıldı
İngiliz ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0.1 büyüdü
PARA İngiliz ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0.1 büyüdü
Martta 4,48 milyar dolar cari açık
PARA Martta 4,48 milyar dolar cari açık
Küresel piyasalar karışık seyrediyor 
PARA Küresel piyasalar karışık seyrediyor 
İş Bankası aktif büyüklüğünü 1.6 trilyon TL’ye yükseltti
PARA ‘İş’ten ilk çeyrekte 12.9 milyar TL kâr
Hazine 2 ihalede 16,4 milyar lira borçlandı
PARA Hazine 2 ihalede 16,4 milyar lira borçlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.