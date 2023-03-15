VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalya ekibi Vero Volley'i 3-0 mağlup etti.
Rövanş mücadelesi, 21 Mart Salı günü İtalya'nın Milano kentinde oynanacak.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema, Ogbogu (Ayça Aykaç)
Vero Volley: Larson, Folie, Thompson, Sylla, Stevanovic, Orro (Parrocchiale, Rettke, Davyskiba, Candi)
Setler: 25-18, 25-19, 25-17
Süre: 65 dakika (21, 23, 21)
YORUMLAR