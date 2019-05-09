VakıfBank, Türkiye’nin ilk enflasyon korumalı finansman bonosu ve enflasyon endeksli tahvil ihracının halka arzını gerçekleştiriyor. Yatırımcıları enflasyon karşısında korumayı ve ek getiri sağlamayı hedefleyen borçlanma araçları için talep toplama işlemi 10-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Getirisini enflasyona endekslediğimiz finansman bonosu ve tahvil ihraçları halka arzının yatırımcılardan yoğun ilgi göreceğine inanıyoruz. Belirlenecek olan sabit getiri oranı ve güncel enflasyon oranları üzerine ek getiri oranı ilave edilerek hesaplanan iki getiri oranından daha yüksek olanını ödemeyi esas alan mekanizma, piyasalardaki dalgalanmalar ve enflasyondaki değişimlere karşı yatırımcıyı koruyor. Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz bu ihraçlar ile hem kaynak çeşitliliği sağlıyoruz hem de birikimleri güvence altına alıyoruz. Bu sayede reel ekonominin ihtiyaç duyduğu fonları temin ederken yatırımcının olası endişelerini de en aza indiriyoruz” dedi.

175 gün vadeli 200 milyon TL değerindeki finansman bonosu ihracı kapsamında, VakıfBank tarafından belirlenen “sabit oran” ile vade sonundan önce en son açıklanan TÜFE Endeksi yıllık değişim oranı üzerine ek getiri oranı ilave edilerek, hesaplanan iki farklı orandan yatırımcı lehine yüksek olanı yatırımcılara ödenecek nihai faiz olarak belirlenecek.

371 gün vadeli 200 milyon TL değerindeki kupon ödemeli tahvil için ise VakıfBank tarafından belirlenen “sabit oran” ile kupon ödeme tarihinden önce açıklanmış en son TÜFE Endeksi yıllık değişim oranı üzerine ek getiri oranı ilave edilerek kupon faiz oranları hesaplanacak. Her kupon ödeme döneminde iki farklı orandan yüksek olanı yatırımcılara ödenecek nihai kupon faiz oranı olarak belirlenecek.

Her iki borçlanma aracında birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar VakıfBank şubeleri, internet bankacılığı ve çağrı merkezi (0850 222 07 24) üzerinden talepte bulunabilecek.