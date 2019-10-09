VGM Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca yararlanabileceği VGM burslarıyla ilgili bekleyiş sürüyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularıyla ilgili açıklama geldi mi?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvurularının tamamlanmasının ardından, sonuçlar için bekleyiş başlayacak. Ortaöğrenim öğrencileri için başvuru bitiş tarihi olan 9 Ekim'den itibaren sonuç bekleyişi başlayacak. Yükseköğrenim öğrencilerinin ise başvuru bitiş tarihi 30 Ekim. Yani Yükseköğretim öğrencilerinin burs sonuçları da Kasım ayında açıklanacak.

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VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.