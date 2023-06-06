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Valencia, Süper Lig'de krallığını ilan etmeye hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Spor Toto Süper Lig'de gol krallığını ilan etmeye hazırlanıyor

Valencia, Süper Lig'de krallığını ilan etmeye hazırlanıyor
AA

Süper Lig'de gol krallığı yarışında farklı şekilde zirvede yer alan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, yarın oynanacak son maçların ardından sezonun en skorer oyuncusu unvanına kavuşması bekleniyor.

Fenerbahçe'de üçüncü sezonunu geçiren Enner Valencia, Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 31 maçta 29 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Valencia, son haftayı Fenerbahçe gibi maç yapmadan geçecek Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi'nin 7, VavaCars Fatih Karagümrüklü Mbaye Diagne'nin de 8 gol önünde bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN 16. GOL KRALI OLACAK

Enner Valencia'nın yarışı önde bitirmesi durumunda Fenerbahçe, Süper Lig'de 16. kez gol kralı çıkaracak.

Ligde daha önce 19 ayrı takımdan toplam 46 futbolcu gol krallığı yaşadı. Galatasaray bu alanda 17 kezle zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise 15 kezle ikinci sırada bulundu.

Fenerbahçe'den daha önce Cemil Turan ve Aykut Kocaman üçer, Selçuk Yula ve Alex de Souza ikişer, Ogün Altıparmak, Osman Arpacıoğlu, Tanju Çolak, Bülent Uygun ve Semih Şentürk de birer kez gol krallığına ulaştı.

FENERBAHÇE 11 SEZON SONRA GOL KRALI ÇIKARACAK

Enner Valencia'nın sezonu önde bitirmesi halinde Fenerbahçe, 11 sezon aradan sonra gol krallı çıkaracak.

Sarı-lacivertli takımda en son 2010-2011 sezonunda Alex de Souza, ligin en skorer ismi olmuştu.

Sonraki 11 sezonda Galatasaray 3, Trabzonspor 2, Beşiktaş, Bursaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Kasımpaşa da birer gol kralı çıkardı.

AYKUT KOCAMAN'IN REKORUNU EGALE ETTİ

Enner Valencia, Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu skorer performansla Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Aykut Kocaman'ın rekoruna ortak oldu.

Bu sezon 29 kez ağları havalandıran Ekvadorlu futbolcu, 1988-1989 sezonunda 34 maçta kaydettiği 29 golle uzun yıllar sarı-lacivertli takım adına ligde bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanını taşıyan Aykut Kocaman'ın rekorunu egale etti.

Enner Valencia ayrıca, sarı-lacivertli forma altında ligde bir sezonda en fazla skor üreten yabancı futbolcu olarak tarihe geçti. Fenerbahçe'de bu unvanı, 2010-2011 sezonunda 33 maçta 28 golle imza atan Alex de Souza taşıyordu.

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