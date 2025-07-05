Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Vali Gül, Mısır Çarşısı'nda aşure dağıttı | Son dakika haberleri

        Vali Gül, Mısır Çarşısı'ndaki "Geleneksel Aşure Festivali"nde aşure dağıttı

        İstanbul'un Fatih Belediyesi'nin işbirliğiyle Vakfılar Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen Mısır Çarşısı 29. Geleneksel Aşure Festivali'nde yaklaşık 20 bin kişiye aşure dağıtıldı. Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül de vatandaşlara aşure ikramında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 17:38 Güncelleme: 05.07.2025 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Gül, Mısır Çarşısı'nda aşure dağıttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fatih Belediyesi'nin işbirliğiyle Vakfılar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle "Mısır Çarşısı 29. Geleneksel Aşure Festivali" düzenlendi.

        Fatih'teki Mısır Çarşısı'nın girişinde düzenlenen programa, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner, Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Sami Koyuncu ve vatandaşlar katıldı. 20 bin kişiye aşure dağıtılan programda, protokol üyeleri vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

        Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, Vakıflar Genel Müdürlüğü organizasyonunda Fatih Belediyesi ve Mısır Çarşısı esnafıyla aşure dağıttıklarını söyledi.

        REKLAM

        Gül, "Allah milletimizin birliğini, beraberliğini daim eylesin. Yüzyıllardan bugüne kadar gelen bu geleneğin yaşatılmasına katkı sunan hayır sahipleri başta olmak üzere emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

        Fatih Belediye Başkanı Turan ise aşurenin en büyük geleneklerden biri olduğunu dile getirdi.

        Kaynatılan kazandaki farklı malzemelerin çokluk içerisindeki birliği temsil ettiğini belirten Turan, "Aşure günümüz mübarek olsun. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ve esnaflarımız sağ olsun. Mısır Çarşısı esnaflarımız aynı o ahilik geleneğinden gelen bir kültürde, bugün burada onların da desteğiyle kazanlar kaynadı. Bugün halkımızla turistler de yiyorlar. Tekrar kutlu olsun" diye konuştu.

        *Fotoğraflar DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul haberleri
        #mısır çarşısı geleneksel aşure festivali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        İstanbul, Silivri açıklarındaki depremle sallandı
        İstanbul, Silivri açıklarındaki depremle sallandı
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        Eski eşiyle tatilde
        Eski eşiyle tatilde
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?