Vali Gül, Mısır Çarşısı'nda aşure dağıttı

Fatih Belediyesi'nin işbirliğiyle Vakfılar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle "Mısır Çarşısı 29. Geleneksel Aşure Festivali" düzenlendi.

Fatih'teki Mısır Çarşısı'nın girişinde düzenlenen programa, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner, Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Sami Koyuncu ve vatandaşlar katıldı. 20 bin kişiye aşure dağıtılan programda, protokol üyeleri vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, Vakıflar Genel Müdürlüğü organizasyonunda Fatih Belediyesi ve Mısır Çarşısı esnafıyla aşure dağıttıklarını söyledi.

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Gül, "Allah milletimizin birliğini, beraberliğini daim eylesin. Yüzyıllardan bugüne kadar gelen bu geleneğin yaşatılmasına katkı sunan hayır sahipleri başta olmak üzere emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Fatih Belediye Başkanı Turan ise aşurenin en büyük geleneklerden biri olduğunu dile getirdi.