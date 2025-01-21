Valizinde taşıdığı çocukluk arkadaşlarıyla dünyayı geziyor

Çocukluğunda geçirdiği alerjik rahatsızlığı nedeniyle yaşıtlarıyla dışarıda oynayamayan 47 yaşındaki Şentürk, oyuncakları adeta kendine arkadaş edindi. Yıllar sonra oyuncak biriktirmeyi bir tutku haline getiren Şentürk, 1996 yılında odasında oyuncak koleksiyonu oluşturmaya başladı.

Şentürk, yaklaşık 20 yıldır her ay koleksiyonuna yenilerini eklediği, birbirinden farklı parçaların ve nadir türlerin bulunduğu 2 bin parça oyuncağıyla dünyayı gezmeye başladı.

Gittiği ülkeleri temsil edecek oyuncakları da valizine koyan Şentürk, "Çocukluğum" diye tanımladığı oyuncaklarıyla 20 ülke ve 60'tan fazla şehir gezdi.

Seyahatlerinde oyuncaklarını yanından ayırmayan koleksiyonerin bir kompozisyon dahilinde yer alan oyuncaklarının fotoğrafları sosyal medyada ilgi gördü.

Örümcek Adam, Batman, Superman ve Woody başta olmak üzere koleksiyondaki tüm oyuncaklar hem Şentürk'ün macerasına ortak oluyor hem de dünyanın farklı yerlerinde keyifli karelerin birer parçası haline geliyor.

Yaklaşık 2 yıldır yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında okullarda öğrencilere oyuncak fotoğrafçılığı eğitimi de veren Şentürk, İstanbullu çocuklarla toplayacakları oyuncakları, "Oyuncaksız çocuk kalmasın" diyerek depremzede çocuklara ulaştırmayı hedefliyor.

"OYUNCAK TOPLAMAYA DEVAM EDİYORUM"

Yaklaşık 11 yıldır oyuncak fotoğrafçılığı da yapan Şentürk, yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana oyuncaklarla özel bir bağ kurduğunu ve onlara düşkün olduğunu anlattı.

Şentürk, oyuncak koleksiyoneri olduğunu dile getirerek, "Çocukluğumun arkadaşlarına dünyayı dolaştırıyorum diyebilirim. Oyuncaksız bir dünyayı hayal edemezdim. Ben o hayali yetişkinliğime de taşıdım. Bir süre hastalıklarımdan dolayı evden çıkamamıştım. Çok fazla arkadaşım olmamıştı. Onların boşluğunu oyuncaklarla doldurmuştum. Büyüdükten sonra da o bağı koparamadım. 1996'da oyuncak koleksiyonuma başladım. Halen oyuncak toplamaya devam ediyorum. Oyuncaklarla gittiğim ülkelerde farklı şehirlerde fotoğraf çekiyorum" diye konuştu.

Yaklaşık 2 bin parçadan oluşan koleksiyona sahip olduğunu aktaran Şentürk, bir ülkeye gitmeden önce mekanları araştırdığını, hangi oyuncakla nerede fotoğraf çekeceğinin planlamasını yaptığını söyledi.

Ulaş Şentürk, gideceği yerlere uygun malzemeler götürdüğüne dikkati çekerek, "Gittiğim yerlerde insanların tepkisi pozitif oluyor. Herkes kendi çocukluğundan sevdiği, beğendiği çizgi filmden, çizgi romandan bir karakter görmekten mutlu oluyor. Bu hobiyle çok ilgileniyorlar" ifadelerini kullandı.