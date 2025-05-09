Valorant sistem gereksinimleri 2025: valorant kaç gb yer kaplar?
Taktiksel savaş oyunlarını seviyor ama bilgisayarının donanımsal sınırlarından endişe mi ediyorsun? Valorant, tam da bu noktada seni yarı yolda bırakmayan nadir FPS oyunlarından biri. Riot Games'in sunduğu bu oyun, düşük sistemlerde bile stabil çalışmasıyla dikkat çekiyor. Peki, 2025 yılı itibarıyla Valorant sistem gereksinimleri neler? Oyunu indirirken kaç GB yer kaplar, kaç GB RAM ister, ekran kartı konusunda ne kadar cimri ya da cömert davranır? İşte tüm detaylarıyla Valorant'ın teknik ihtiyaçları.
Valorant, sistem dostu yapısıyla hem eski hem yeni bilgisayarlarda rahatlıkla oynanabilen nadir FPS oyunlarından biridir. 2025’te gelen güncellemelerle birlikte dosya boyutunda küçük değişiklikler yaşansa da genel çizgisi değişmedi. Oyuna başlamadan önce “Valorant kaç GB yer kaplar, kaç GB RAM ister, ekran kartı ne olmalı?” sorularına vereceğin yanıtlar, oyun keyfini doğrudan etkiler. Bu nedenle kurulumdan önce sisteminin yeterli olup olmadığını bilmekte fayda var.
VALORANT KAÇ GB YER KAPLAR?
Oyunun en büyük avantajlarından biri kesinlikle küçük dosya boyutuyla geniş kitlelere ulaşabilmesi.
VALORANT MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (2025)
Eski nesil laptoplarda bile açılabilen bu oyun, hâlâ “oynayabilirim mi acaba?” sorusunu ortadan kaldırıyor. İşte en düşük donanımla oyunu çalıştıracak sistem:
Bu donanımla oyun açılır, düşük ayarlarda oynanabilir, ancak ciddi bir FPS performansı beklenmemelidir.
VALORANT ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (2025)
Daha rekabetçi, net grafiklerle, FPS düşüşü yaşamadan oynamak isteyenler için önerilen sistem:
Bu sistemle oyun rahatlıkla akıcı bir şekilde oynanabilir. Özellikle düşük gecikmeyle rekabetçi oynamak isteyenler için minimum 8 GB RAM ve harici ekran kartı önerilir.
VALORANT KAÇ GB RAM İSTİYOR?
Valorant’ın RAM ihtiyacı, sistemin genel performansı üzerinde doğrudan etkilidir:
Özellikle Red Dead Redemption gibi ağır oyunlardan sonra, Valorant'ın bu denli hafif kalması büyük bir tercih sebebi.
VALORANT KAÇ GB EKRAN KARTI İSTİYOR?
Valorant, grafik konusunda iddialı bir oyun değil. Bu yüzden ekran kartı gereksinimi de oldukça düşüktür.
Intel’in entegre grafik birimleriyle bile düşük ayarda çalışabildiği için, oyuncu dostu yapısını burada da sürdürüyor. Valorant, 2025 yılına rağmen sistemleri yormayan, geniş kitlelere hitap eden bir oyun olmayı sürdürüyor. Kaç GB yer kaplar, kaç GB RAM ve ekran kartı ister? gibi sorulara bu kadar net ve makul cevaplar verebilen oyun sayısı gerçekten çok az. Bilgisayarın mütevazıysa ama sen de rekabetçi ruhunu ortaya koymak istiyorsan, Valorant tam sana göre olabilir.