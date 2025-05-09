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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Valorant sistem gereksinimleri 2025: valorant kaç gb yer kaplar? - Teknoloji Haberleri

        Valorant sistem gereksinimleri 2025: valorant kaç gb yer kaplar?

        Taktiksel savaş oyunlarını seviyor ama bilgisayarının donanımsal sınırlarından endişe mi ediyorsun? Valorant, tam da bu noktada seni yarı yolda bırakmayan nadir FPS oyunlarından biri. Riot Games'in sunduğu bu oyun, düşük sistemlerde bile stabil çalışmasıyla dikkat çekiyor. Peki, 2025 yılı itibarıyla Valorant sistem gereksinimleri neler? Oyunu indirirken kaç GB yer kaplar, kaç GB RAM ister, ekran kartı konusunda ne kadar cimri ya da cömert davranır? İşte tüm detaylarıyla Valorant'ın teknik ihtiyaçları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 17:12 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:12
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        Valorant sistem gereksinimleri 2025
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        Valorant, sistem dostu yapısıyla hem eski hem yeni bilgisayarlarda rahatlıkla oynanabilen nadir FPS oyunlarından biridir. 2025’te gelen güncellemelerle birlikte dosya boyutunda küçük değişiklikler yaşansa da genel çizgisi değişmedi. Oyuna başlamadan önce “Valorant kaç GB yer kaplar, kaç GB RAM ister, ekran kartı ne olmalı?” sorularına vereceğin yanıtlar, oyun keyfini doğrudan etkiler. Bu nedenle kurulumdan önce sisteminin yeterli olup olmadığını bilmekte fayda var.

        VALORANT KAÇ GB YER KAPLAR?

        Oyunun en büyük avantajlarından biri kesinlikle küçük dosya boyutuyla geniş kitlelere ulaşabilmesi.

        • 2025 itibarıyla Valorant dosya boyutu: Yaklaşık 30–35 GB
        • Oyunun ilk indirilen versiyonu daha küçük olsa da, zamanla gelen harita güncellemeleri ve ajan paketleriyle birlikte depolama ihtiyacı artabilir.
        • SSD’ye kurulması zorunlu değil ancak yükleme süresi ve oyun içi geçişler açısından avantaj sağlar.
        • Güncel sistemlerde en az 50 GB boş alan bırakmak rahat kullanım için idealdir.

        VALORANT MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (2025)

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        Eski nesil laptoplarda bile açılabilen bu oyun, hâlâ “oynayabilirim mi acaba?” sorusunu ortadan kaldırıyor. İşte en düşük donanımla oyunu çalıştıracak sistem:

        • İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 – 64 bit
        • İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400 veya AMD Athlon 200GE
        • RAM: 4 GB RAM
        • Ekran Kartı: Intel HD 4000 (entegre) / AMD Radeon R5 serisi
        • Depolama: Minimum 30 GB boş alan
        • DirectX: Sürüm 11

        Bu donanımla oyun açılır, düşük ayarlarda oynanabilir, ancak ciddi bir FPS performansı beklenmemelidir.

        VALORANT ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (2025)

        Daha rekabetçi, net grafiklerle, FPS düşüşü yaşamadan oynamak isteyenler için önerilen sistem:

        • İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 – 64 bit
        • İşlemci: Intel Core i3 4150 / AMD Ryzen 3 1200 ve üzeri
        • RAM: 8 GB RAM
        • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 730 / AMD Radeon R7 240 ve üzeri
        • Depolama: 35–40 GB boş SSD alanı önerilir
        • FPS hedefi: 60–144 FPS arası (ayar ve monitöre bağlı)

        Bu sistemle oyun rahatlıkla akıcı bir şekilde oynanabilir. Özellikle düşük gecikmeyle rekabetçi oynamak isteyenler için minimum 8 GB RAM ve harici ekran kartı önerilir.

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        VALORANT KAÇ GB RAM İSTİYOR?

        Valorant’ın RAM ihtiyacı, sistemin genel performansı üzerinde doğrudan etkilidir:

        • Minimum: 4 GB RAM (yalnızca oyuna özel, başka uygulamalar kapalı olmalı)
        • Önerilen: 8 GB RAM
        • Akıcı, stabil deneyim için: 16 GB RAM, yayın yapmayı planlayanlar için avantajlı olur

        Özellikle Red Dead Redemption gibi ağır oyunlardan sonra, Valorant'ın bu denli hafif kalması büyük bir tercih sebebi.

        VALORANT KAÇ GB EKRAN KARTI İSTİYOR?

        Valorant, grafik konusunda iddialı bir oyun değil. Bu yüzden ekran kartı gereksinimi de oldukça düşüktür.

        • Minimum ekran kartı belleği: 1 GB VRAM
        • Önerilen kartlar: 2 GB VRAM ve üstü ekran kartlarıyla 1080p’de akıcı oynanabilir
        • En ideal FPS için: 4 GB ekran kartı, 144 Hz monitör kullananlar için stabil performans sunar

        Intel’in entegre grafik birimleriyle bile düşük ayarda çalışabildiği için, oyuncu dostu yapısını burada da sürdürüyor. Valorant, 2025 yılına rağmen sistemleri yormayan, geniş kitlelere hitap eden bir oyun olmayı sürdürüyor. Kaç GB yer kaplar, kaç GB RAM ve ekran kartı ister? gibi sorulara bu kadar net ve makul cevaplar verebilen oyun sayısı gerçekten çok az. Bilgisayarın mütevazıysa ama sen de rekabetçi ruhunu ortaya koymak istiyorsan, Valorant tam sana göre olabilir.

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