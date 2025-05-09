Valorant sistem gereksinimleri 2025: valorant kaç gb yer kaplar?

Valorant, sistem dostu yapısıyla hem eski hem yeni bilgisayarlarda rahatlıkla oynanabilen nadir FPS oyunlarından biridir. 2025’te gelen güncellemelerle birlikte dosya boyutunda küçük değişiklikler yaşansa da genel çizgisi değişmedi. Oyuna başlamadan önce “Valorant kaç GB yer kaplar, kaç GB RAM ister, ekran kartı ne olmalı?” sorularına vereceğin yanıtlar, oyun keyfini doğrudan etkiler. Bu nedenle kurulumdan önce sisteminin yeterli olup olmadığını bilmekte fayda var.

VALORANT KAÇ GB YER KAPLAR?

Oyunun en büyük avantajlarından biri kesinlikle küçük dosya boyutuyla geniş kitlelere ulaşabilmesi.

2025 itibarıyla Valorant dosya boyutu: Yaklaşık 30–35 GB

Oyunun ilk indirilen versiyonu daha küçük olsa da, zamanla gelen harita güncellemeleri ve ajan paketleriyle birlikte depolama ihtiyacı artabilir.

SSD’ye kurulması zorunlu değil ancak yükleme süresi ve oyun içi geçişler açısından avantaj sağlar.

Güncel sistemlerde en az 50 GB boş alan bırakmak rahat kullanım için idealdir.

VALORANT MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (2025)

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Eski nesil laptoplarda bile açılabilen bu oyun, hâlâ “oynayabilirim mi acaba?” sorusunu ortadan kaldırıyor. İşte en düşük donanımla oyunu çalıştıracak sistem:

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 – 64 bit

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400 veya AMD Athlon 200GE

RAM: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 4000 (entegre) / AMD Radeon R5 serisi

Depolama: Minimum 30 GB boş alan

DirectX: Sürüm 11

Bu donanımla oyun açılır, düşük ayarlarda oynanabilir, ancak ciddi bir FPS performansı beklenmemelidir.

VALORANT ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (2025)

Daha rekabetçi, net grafiklerle, FPS düşüşü yaşamadan oynamak isteyenler için önerilen sistem: