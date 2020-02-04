Van'da minibüsün üzerine çığ düştü

Son dakika... Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ve iş makinasının üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi... Minibüsün içinde 10 kişi olduğu sanılıyor.
Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi etkili" dedi.
VAN VALİSİ: EKİPLER OLAY YERİNE ULAŞTI
Habertürk'e konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez şunları söyledi:
10-15 arasında yolcu olduğunu değerlendiriyoruz. Olayın geçtiği yerde cep telefonu çekmiyor. Fazla bir bilgimiz yok. Van merkezden 60-70 kilometre civarında. Ekiplerimiz olay yerine ulaştılar. Çatlak yol ayrımından sonra Bahçesaray'a yol ayrılıyor, Narlı bölgesinde. Olay orada gerçekleşmiş. Dileğimiz oradaki vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak. Haber bekliyoruz. Birazdan olay yerine hareket edeceğiz. Ekiplerimizin olay yerinde çalıştıkları bilgisini aldık. Alınca paylaşacağız.
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