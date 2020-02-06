ABD Dışişleri'nden çığ ve uçak kazası için mesaj!

İHA

Van'ın Bahçesaray ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde bir minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de kurtarılmıştı.

Çığ altında kaldığı düşünülen 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ederken dün ikinci felaket yaşandı. İkinci çığda ise 33 canımızı yitirdik ve çığ şehitlerinin sayısı 38'e ulaştı.

JANDARMA FİLOSUNDA TÖREN

İHA'da yer alan habere göre Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucuları ile Hakkari'de el bombasının patlaması sonucu şehit düşen bir asker için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.

ÇIĞ ŞEHİDİ SAYISI 18 OLDU

Van'da yaşanan çığ felaketinde 11 asker ile 7 güvenlik korucusu şehit düşerken, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ise el bombasının patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik şehit düşmüştü.

ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZ

Şehitler Uzman Çavuş Özgür Işık (Düzce Merkez),Uzman Çavuş Özen Akçam (Artvin, Ardanuç),Uzman Çavuş Ramazan Süslü (Aksaray, Sultanhanı),Uzman Çavuş Ufuk Deniz (Kastamonu, Tosya),Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (Kocaeli, Kartepe),Uzman Onbaşı Osman Karaca (Tokat, Almus),Uzman Onbaşı Cihat Erat (Erzurum, İspir),Uzman Çavuş Muammer Keskin (Aydın, Çine),Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars, Arçapayı),Uzman Çavuş Mesut Deniz (Kahramanmaraş, Türkoğlu),Uzman Onbaşı Tarkan Karaca (Eskişehir, Sivrihisar),Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik (Kayseri, Develi).

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ise el bombasının patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik şehit düşmüştü.

ŞEHİT DÜŞEN KORUCULARIMIZ

Van'ın Çatak ilçesinden güvenlik korucuları Hekim Kazgan, Nimet İnçamur, Abdulselam Mantaş, Tahsin Karan, Bayram Bulcar, Metin Mantaş ve Mehmet Esen için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlenecek. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katılacak.