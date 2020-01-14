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Van'da eğitime kar tatili

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Van'da eğitime kar tatili
AA

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren kar ve fırtına nedeniyle merkez ile bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Beyaza bürünen ilçede, belediye ekipleri, yol ile kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Soğuk hava nedeniyle araç ve evlerin camları buz tuttu, binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

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