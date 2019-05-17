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Van'da kaçak avlanma denetimi: 1 ton 200 kilo İnci Kefali ele geçirildi

DHA

Van'ın Tuşba ilçesinde, jandarma tarafından kaçak balık avlayanlara karşı yapılan denetimde durdurulan kamyonette, avlanması yasak olan 1 ton 200 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Van

Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan İnci Kefali balığının korunması için jandarma ekipleri hareket geçti. Van Gölü kıyısındaki Çolpan Suyu bölgesinde, Van Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tımar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak balık avlamaya karşı denetim yaptı.

DHA'nın haberine göre bölgede yapılan denetimlerde durdurulan kamyonette, ağ ile 1 ton 200 kilogram kaçak avlanmış İnci Kefali balığı ele geçirildi. Balıklar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, yetkililer kaçak balık avlayanlara karşı mücadelenin aralıksız süreceğini belirtti.

 

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