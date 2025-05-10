Van'da öğretmenler 3 yıldır sağlık için pedal çeviriyor

Van'da 3 yıl önce bisiklet topluluğu kuran öğretmenler, havanın ısınmasıyla bisiklet turu etkinliklerine başladı. Öğretmenler, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla haftanın 2 günü belirledikleri rotalara gidiyor.

Bu projeleriyle meslektaşlarına, öğrencilere ve kent sakinlerine örnek olan öğretmenler, "Pedallar Sağlığa Dönüyor" sloganıyla kilometrelerce pedal çevirerek hem fiziksel aktivitelerini artırıyor hem de kentin güzelliklerini görme fırsatı buluyor.

Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu Başkanı Hakan Durğun, topluluğa 200 bisikletseverin katıldığını söyledi.

Gönüllü öğretmenlerle 3 yıl önce topluluğu kurduklarını belirten Durğun, "Öğretmenlerimizle pedal çevirerek kentimizi geziyoruz. Van'a farklı şehirlerden gelen çok fazla öğretmen var. Bu sayede öğretmenlerimiz hem sosyalleşme hem de kentin doğal güzelliklerini gezme fırsatı buluyor." dedi.

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Düzenlenen etkinliklerle sağlıklı yaşamı teşvik etmeye çalıştıklarını ifade eden Durğun,"Etkinliklerimizde öğretmenlerimizi, öğrencileri ve velileri sağlıklı yaşama özendirmeye çalışıyoruz. Bisiklet sürmek, stres atmamıza, enerji toplamamıza ve doğayla iç içe olmamıza olanak tanıyor. Bu sayede hem ruhumuzu hem de sağlığımızı diri tutuyoruz" diye konuştu.