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Van'da şehit düşen polisin katili 'tükürük'ten belirlendi

Van'ın İpekyolu ilçesinde, iki yıl önce polis memuru Abdullah Delibaş'ı şehit ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve geçen 6 Eylül'de 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 18 yıl hapis cezasına çarptırılan PKK'lı terörist Ferhat Sayıner hakkında hazırlanan gerekçeli kararda sanığın, olay yerinden alınan tükürük örneğinin eşleşmesi sonucu saldırının faili olduğunun belirlendiği ortaya çıktı

09.10.2018 - 07:22 | Güncelleme: AA

Van'ın İpekyolu ilçesinde 18 Nisan 2016'da polis memuru Abdullah Delibaş'ın şehit edilmesi olayına karıştığı gerekçesiyle yargılanan ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "mala zarar vermek", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak", "6136 sayılı kanuna muhalefet, "kasten öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Ferhat Sayıner hakkındaki kararın gerekçesi açıklandı.

3 TERÖRİSTLE İPEKYOLU'NA GELDİ

AA'da yer alan habere göre Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açıklanan kararda, "Rızgar" kod adlı terörist aracılığıyla terör örgütüne katılan, silah, ideolojik ve bomba yapma eğitimi aldıktan sonra saldırı yapmak üzere Van'a gönderilen sanık Ferhat Sayıner'in, 3 teröristle İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ne geldiği belirtildi. Kararda, teröristlerin mahalledeki değişik evlerde kaldığı, bazı yerlere mühimmat gömdükleri, örgütsel toplantılar yaptıkları bildirildi.

KARNINDAN VURULAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

İhbar üzerine mahalledeki eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktığı anlatılan kararda, "Güvenlik güçlerine evin içinden yapılan ilk atışta bir polis memuru karnından yaralanmış, anında karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmış, bu sırada evin arkasından kaçan bir teröristin yakalanması için çalışma başlatılmıştır. Teröristi yakalamaya çalışan ekipteki polis memuru Abdullah Delibaş, vücuduna isabet eden ateşli silah mermisinden dolayı yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştür" ifadelerine yer verildi.

"TÜKÜRÜK ALINAN GENOTİP İLE UYUMLU"

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde PKK'lı teröristlerin ifadeleri ve teşhisleri üzerine sanık Ferhat Sayıner'in, Van Adalet Sarayı yakınındaki yolda yürürken yakalandığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi: "Sanık Ferhat Sayıner'den alınan tükürük örneğinden elde edilen genotipin, Van'da meydana gelen ve bir polisin şehit olması ile sonuçlanan çatışma olayında evde alınan örnekteki genotip ile uyumlu olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, sanığın polis memuru Abdullah Delibaş'ın şehit edildiği olayda bizzat bulunduğu ve bu olayın faillerinden olduğu kanaatine varılmıştır."

TANIKLAR DA TEŞHİS ETTİ

Kararda dosyadaki tanıkların da sanığı teşhis ederek, örgütün Van'daki sözde "sabotaj timi"nde yer aldığı yönünde ifade verdikleri ve polis memuru Delibaş'ın şehit edilmesi sırasında polislerle çatışan grupta yer aldığını anlattıkları bildirildi. Sanığın parmak izlerinin 18 Mart 2016'da Gürpınar ilçesinde ele geçirilen mühimmatın üzerinden de çıktığına işaret edilen gerekçeli kararda, soruşturma aşamasında tanık T.T'nin, "Bu şahıs, Van'da sabotaj timinde yer alıp iki teröristle sokaklara mayın döşeyen ve polis memuru Abdullah Delibaş'ı şehit eden kişidir" beyanında bulunduğu, tanık M.D'nin de, "Bu şahıs, Van'da sabotaj timinde yer alıyor. Bu terörist, 'Resul' kod adlı terörist ile aynı evde güvenlik güçlerinden kaçan teröristtir" dediği ifade edildi.

POLİS MEMURU 2.5 YIL ÖNCE ŞEHİT EDİLMİŞTİ

İpekyolu ilçesinde 18 Nisan 2016'da Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekât Şube müdürlükleri ekiplerince, Hacıbekir Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan polis memuru Abdullah Delibaş, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

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