Van'da Türkçe ve Kürtçe trafik uyarıları

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, yaya geçitlerine Türkçenin yanı sıra Kürtçe 'Önce yaya', 'Yavaş' gibi uyarı yazıları yazılmaya başlandı.

DHA'nın haberine göre Van Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Öznur Evin, çalışmaların çok dilli olunca sürücü ve yayaların dikkatini çektiğini ve güzel dönüşler aldıklarını söyledi.

Merkez İpekyolu ilçesindeki yaya geçitlerinde, Türkçenin yanı sıra, Kürtçe olarak da uyarılar yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk çalışmayı ilçenin en yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde başlattı. Mehmet Efendi Caddesi'nde devam eden çalışmalarda yaya geçitlerine Türkçe ve Kürtçe ‘Önce yaya’ ve ‘Yavaş’ yazıları yazıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Öznur Evin, Van halkından gelen talep üzerine böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi.