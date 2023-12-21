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        Van Gölü kıyıları dondu!

        Soğuk hava Van Gölü kıyılarını da vurdu. Sıcaklığın eksi 15 dereceye kadar düştüğü kentte göl kıyıları da dondu. Bölge sakinleri ise göldeki soda özelliğinin normalde buz çözücü etkisi taşıdığını ancak Sibirya soğuklarının etkisiyle bu özelliğin etkili olamadığını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:08
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        Van Gölü kıyıları dondu!
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        Bitlis ve ilçelerinde son günlerde etkili olmaya başlayan dondurucu soğuklar, Tatvan-Ahlat arasındaki Van Gölü kıyılarının donmasına neden oldu.

        İHA'da yer alan habere göre kar yağışının zaman zaman etkili olduğu Bitlis’te, Sibirya soğukları yaşanmaya başladı.

        Özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, kentteki irili ve ufaklı göletlerin donmasına neden oldu. Soğuk havalardan nasibini alan bölgelerden biri de Van Gölü kıyıları oldu.

        Gece saatlerinde havaların eksi 15 dereceye kadar düştüğü kentte, Tatvan ve Ahlat ilçelerinin arasında kalan Van Gölü kıyılarında donma olayları yaşanmaya başladı. Özellikle Tatvan Sarıkum ve Kıyıdüzü köyleri arasında kalan Van Gölü kıyılarında kalın buz tabakaları oluştu. Gölün sahil kesiminde gözle görülür buzlanma yaşandı.

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        Van Gölü kıyısında yaşayan bölge sakinlerinden Gülmehmet Yavuz, Van Gölü suyunun uzun yıllarca buzu eritme özelliğiyle bilindiğini belirterek, Van Gölü suyunun son yıllarda donmaya başladığına dikkat çekti.

        İklim değişikliğine bağlı olarak Van Gölü’nde son yıllarda farklı yapısal değişiklikler görülmeye başladığını kaydeden Yavuz, göl suyunun donma olayının da bunlardan biri olduğuna vurgu yaparak, “Şu anda bulunduğumuz yer Van Gölü’nün Tatvan ilçe sahilleri. Son bir haftadır yağan karla birlikte sıcaklıklar da ciddi anlamda düştü. Bölgede daha öncesinde çokça şahit olmadığımız doğa olaylarıyla karşılaşıyoruz. Normalde sodalı olma özelliği nedeniyle Van Gölü’nde donma meydana gelmezdi. Ancak suyun geri çekilmesi nedeniyle kıyılarda oluşan irili ufaklı göletteki sular donmaya başladı. Ayrıca Van Gölü kıyılarında da ciddi bir buzlanma söz konusu. Eskiden göl suyu buzları çözmek için kullanılırdı ancak onun da donmaya başladığını görüyoruz. Bu da göl suyunun her geçen gün özelliğini yitirmeye başladığına işaret ediyor. Yaşanan iklim değişikliklerinden Van Gölü’nün de nasibini aldığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

        Bölgede havaların özellikle gece saatlerinde iyice soğuduğunu anlatan Hüsamettin Saray da, Van Gölü kıyısının bile donmaya başlamasının Sibirya soğuklarının başladığının habercisi olduğunu ifade etti.

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