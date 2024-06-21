Van Gölü'nde kaybolan Ahmet için arama çalışması Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için girdiği Van Gölü'nde akıntıya kapılan 22 yaşındaki Ahmet Hilmi Hanal için arama çalışması başlatıldı. Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin katıldığı çalışmalarda ROV (uzaktan kumandalı sualtı aracı) da kullanılıyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.06.2024 - 09:53 Güncelleme: 21.06.2024 - 09:55 facebook

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