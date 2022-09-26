Limanın etrafında öbek öbek kazılara rastladıklarını belirten Ök, şunları kaydetti:

"Suya daldığımızda dikkatimizi ilk çeken çuvalların içine doldurulmuş toprak oldu. 30-40 çuval var. Büyük ihtimalle defineciler limanın bulunduğu bölgede kazı yapmış ve çıkan toprakları ve kaya parçalarını göle atmışlar. Limanın ağız kısmında bir delik bulunuyor ve bunu defineciler açmış.