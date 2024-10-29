Van Gölü'nün derinliklerinde 29 Ekim'i kutladılar

Su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan da Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Van Gölü'nde dalış gerçekleştirdi.