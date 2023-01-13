Van kedilerine çiftleşme döneminde özel bakım 



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne (YYÜ) bağlı Kedi Villası'nda, nesli koruma altında olan ve farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleri ile ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerinin çiftleşme süreci başladı. Bu dönemde kedilere özel bakım yapılırken, daha sakin olmaları için müzik dinletiliyor. Merkez müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "2023 yılı için çiftleşmelere başladık. Bunları yaparken, 2022´de anneler uzun süre yavru doğumu ve beslenmesi ile uğraştıkları için ciddi şekilde kilo kaybediyorlar. Kedilerin bakımları, aşıları ve sağlık kontrollerini yaptık" dedi.

Van Kedi Villası'nda, nesli koruma altında olan Van kedileri, çiftleşme dönemine girdi. Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleri ile ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerinin her mevsim ziyaretçisi geliyor. Özellikle çocukların ziyaret ettiği merkezdeki kediler, sevecen hareketleri ile ilgi çekiyor. Çocuklar, kedilerle yakından ilgilenerek seviyor. Kızışma döneminde olan kedilerin bakımları da özenle yapılıyor. Her yıl ırkın özelliklerini taşıyan daha fazla kedi elde etmek için çalışmalar yapılan merkezde, kızışma döneminde agresif tavırlar sergileyen hayvanlara, bu dönemi daha sakin geçirmesi için farklı repertuvardan müzikler dinletiliyor. Çiftleşme dönemi için kedilere özel odalar hazırlanırken, aşıları, sağlık kontrolleri ve bakımları da özenle yapılıyor.

'KEDİLERİN AŞI VE KONTROLLERİNİ YAPTIK'

Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, çiftleşmeye başlayan hayvanlara bu süreçte özel bakım yapıldığını belirterek," Van Kedisi Araştırma Merkezi, 2022 programını tamamladı ve 2023 için de hazırlıklarını yapıp, bu yılın çiftleştirmelerine başlandı. Bunları yaparken, tabi 2022 yılında anneler uzun süre yavru doğumu ve beslenmesi ile uğraştıkları için ciddi şekilde kilo kaybediyorlar. Bu kısa süre içesinde sağlıkları ile ilgili aşılama, kontrollerini yapıyoruz ve ondan sonra da kilo almalarını sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla da biraz daha bir yoğun beslemeyle kilo almalarını artırıyoruz" diye konuştu.

180 YAVRU KEDİ DÜNYAYA GELDİ

Prof. Dr. Kaya, bu süreçte vitamin yoğunluğu fazla olan yağlı besinlerle kedileri beslediklerini anlatarak, "Balık ve diğer vitaminleri veriyoruz. Geçen yıl 180 yavru kedi dünyaya geldi. Çiftleşmeler de 2022 yılının performansları değerlendiriliyor. Dolayısıyla 2022 yılı içinde anne ve babaların pozisyonları değerlendiriliyor. Bizim değerlendirmelerimize göre orijinal yavru doğuran anne ve babaları değerlendirmeye alınıyor ve ondan sonra deforma olan anne ve babalar olursa onları üretimden çıkartıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2023-01-13 09:39:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.