Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem (3)

ÇATLAKLAROLDU

Merkezüssü Van'ın Tuşba ilçesi olan deprem, özellikle Erciş ilçesinde paniğe neden olurken, Bedrettin Dalan Caddesi üzerinde inşaat halinde olan ve giriş katları faaliyete sokulan 3 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Binanın alt katında bulunan otogaleride meydana gelen çatlaklar dikkat çekerken, halk, 23 Ekim 2011'de 7.2 büyüklüğündeki depremi hatırlattığı için panik yaşadıklarını söyledi.

DHA-Genel - Türkiye-Van / Erciş - Barış KUL

2023-10-12 15:01:58