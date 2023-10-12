Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:02 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇATLAKLAROLDU 

        Merkezüssü Van'ın Tuşba ilçesi olan deprem, özellikle Erciş ilçesinde paniğe neden olurken, Bedrettin Dalan Caddesi üzerinde inşaat halinde olan ve giriş katları faaliyete sokulan 3 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Binanın alt katında bulunan otogaleride meydana gelen çatlaklar dikkat çekerken, halk, 23 Ekim 2011'de 7.2 büyüklüğündeki depremi hatırlattığı için panik yaşadıklarını söyledi. 

        DHA-Genel - Türkiye-Van / Erciş - Barış KUL

        2023-10-12 15:01:58

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        TBMM'de Gazze oturumu
        TBMM'de Gazze oturumu
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Ekim ortalaması 31 dereceyi geçti! O kentte 'pastırma yazı' sıcakları!
        Ekim ortalaması 31 dereceyi geçti! O kentte 'pastırma yazı' sıcakları!
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Van Gölü'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Van Gölü'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
        Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem
        Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        Santur Sanatçısı Sedat Anar, Van'da konser verdi
        Santur Sanatçısı Sedat Anar, Van'da konser verdi
        Van'da yaşanan 2 trafik kazasında 14 kişi yaralandı
        Van'da yaşanan 2 trafik kazasında 14 kişi yaralandı