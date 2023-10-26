Van'da evlat eylemine katılan anne: Kızım 'Teslim ol', şu ana kadar 46 kişi ailesine kavuştu VAN'daçocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 68'inci hafta da devam etti. Eyleme katılan Nazlı Sancar, dağdaki kızı Şerima'ya 'Teslim ol' çağrısı yaparak, "Devletimiz büyük bir devlet. Çocuklarımız için çok büyük bir mücadele veriyor. Şu ana kadar 46 kişi gelip ailelerine kavuştu. Allah´ın izniyle, devletimizin gücüyle biz hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız" dedi.

VAN'daçocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 68'inci hafta da devam etti. Eyleme katılan Nazlı Sancar, dağdaki kızı Şerima'ya 'Teslim ol' çağrısı yaparak, "Devletimiz büyük bir devlet. Çocuklarımız için çok büyük bir mücadele veriyor. Şu ana kadar 46 kişi gelip ailelerine kavuştu. Allah´ın izniyle, devletimizin gücüyle biz hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız" dedi.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, Menekşe Sokak´ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle HDP binasına kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, PKK ve HDP aleyhinde slogan attı. Müzik sesine öfkelenen bazı anneler, çocuklarının fotoğraflarına bakarak Kürtçe ağıt yakıp, gözyaşı döktü.

8 yıl önce kandırılarak, dağa kaçırılan oğlu Yetiş için eyleme katılan Saliha Mert, "2015'te oğlum İstanbul'da HDP yandaşları tarafından kaçırıldı. Ben oğlum için mücadele veriyorum. Daha önce Diyarbakır'daki eyleme katıldım, şimdi de Van'da bu eyleme katılıyorum. Biz HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. HDP bir örgüttür, bizim çocuklarımızı çaldı. Biz de çalanların kapısındayız. 6 yıldır bu mücadeleyi veriyorum. Oğlum Yetiş seni bekliyorum. Gel devletine teslim ol. Bak şu ana kaç kişi gelip teslim oldu. Sen de gel anne kucağına oğlum. Ben seni çok özledim. Tarifi olmayan bir özlemdir oğlum. Sen yaşıyorsun gel. Ne olur kardeşlerin seni istiyor. Gel teslim ol" dedi.

'KIZIM HENÜZ 13 YAŞINDAYKEN DAĞA KAÇIRILDI'

Kızı Şerima için eyleme katılan Nazlı Sancar ise 2012'de henüz kızı 13 yaşındayken eli kolu bağlanarak zorla dağa kaçırıldığını belirterek, "O tarihten beri ben HDP ve PKK ile savaşan, mücadele veren bir anneyim. Ben evladımı istiyorum. 5 yıldır HDP'nin kapısındayız. Biz korkmuyoruz, sonsuza kadar da bu kapıdan ayrılmıyoruz. Bizim devletimiz büyük bir devlet. Çocuklarımız için çok büyük bir mücadele veriyor. Şu ana kadar 46 kişi gelip ailelerine kavuştu. Allah´ın izniyle, devletimizin gücüyle biz hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız" diye konuştu.