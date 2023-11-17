Van'da kar yağışı etkili oldu (2)
KARLAMÜCADELEÇALIŞMASI
Van'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler, kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı Van-Hakkari kara yolundaki Kurubaş ve Güzeldere geçitleri ile Van-Bahçesaray yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar temizleme çalışmasa yaptı. Yağışla birlikte yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı.
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