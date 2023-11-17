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        Van'da kar yağışı etkili oldu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:50
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        Van'da kar yağışı etkili oldu (2)
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        KARLAMÜCADELEÇALIŞMASI

        Van'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler, kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı Van-Hakkari kara yolundaki Kurubaş ve Güzeldere geçitleri ile  Van-Bahçesaray yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar temizleme çalışmasa yaptı. Yağışla birlikte yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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