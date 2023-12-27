Eşini öldürüp, intihar etti
VAN´ın Başkale ilçesinde, güvenlik korucusu F.G., (35) eşi Ç.G.'yi (33) silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi.
VAN´ın Başkale ilçesinde, güvenlik korucusu F.G., (35) eşi Ç.G.'yi (33) silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi.
Olay, Başkale ilçesine bağlı Yukarı Darıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik korucusu 3 çocuk babası F.G., evine geldikten sonra önce eşi Ç.G.,'yi silahla öldürüp, ardından kendini vurdu. Mahallede yaşayanlar silah sesi üzerine F.G. ve eşinin yaşadığı eve gelince çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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