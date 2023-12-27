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        Eşini öldürüp, intihar etti

        VAN´ın Başkale ilçesinde, güvenlik korucusu F.G., (35) eşi Ç.G.'yi (33) silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:08
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        Eşini öldürüp, intihar etti
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        VAN´ın Başkale ilçesinde, güvenlik korucusu F.G., (35) eşi Ç.G.'yi (33) silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

        Olay, Başkale ilçesine bağlı Yukarı Darıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik korucusu 3 çocuk babası F.G., evine geldikten sonra önce eşi Ç.G.,'yi silahla öldürüp, ardından kendini vurdu. Mahallede yaşayanlar silah sesi üzerine F.G. ve eşinin yaşadığı eve gelince çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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