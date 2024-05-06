Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem
VAN'ınmerkez Tuşba ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.
VAN'ınmerkez Tuşba ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ (AFAD) verilerine göre saat 22.58’de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem ilçede kısa süreli endişe yarattı. İl belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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