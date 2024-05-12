İnci kefalinin zorlu göçü başladı

DÜNYADAa sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefali balığının zorlu yolculuğu başladı. Bölgede binlerce kişinin ekmek kapısı olan inci kefallerinin üreme yolculuğu turizme de büyük katkı sağlıyor. Balıkların göç süreci her yıl binlerce kişi tarafından izleniyor.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürüyor. Van'ın ve bölgenin önemli değerlerinden olan, Alaska'daki somon balıklar gibi akıntının tersine yüzerek, uçarcasına derelere akın eden inci kefali balığının göç süreci yaklaşık bir ay sürüyor. Göç sırasında görsel bir şölen sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri, nöbet tutuyor. Erciş ilçesindeki Deliçay ile Muradiye'deki Bendimahi Çayı'na gelmeye başlayan inci kefalleri, balıkçılıkla uğraşan binlerce kişiye ekmek kapısı olurken, diğer yandan göç yolculuğunda da bölge turizmine de büyük katkı sağlıyor.