Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da üniversiteli Rojin'den haber alınamıyor

        VAN'da önceki gün kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş (21) için ekipler arama çalışması başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 12:39 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da üniversiteli Rojin'den haber alınamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN’da önceki gün kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş (21) için ekipler arama çalışması başlattı. Van Gölü sahilinde Kabaiş’in cep telefonu ve kulaklığı bulunurken, aramalar bu bölgede yoğunlaştı.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeği yedikten sonra dışarı çıktı. Kabaiş geri dönmeyince, telefonla da ulaşamayan arkadaşları dün saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polisin yaptığı araştırmada, Rojin Kabaiş'in 27 Eylül günü saat 18.30'da Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının ise olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Dün Karaiş’in arkadaşları, Van Gölü sahilinde arama yaptı. Aramalarda kayıp Rojin’e ait olduğu belirtilen cep telefonu ve kulaklık bulundu. Bölgeye gelen polis dalgıç, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri, gölde tekne ve botlarla arama çalışması başlattı. Aramaların yapıldığı sahile güvenlik şeridi çekilirken, Kabaiş’in ailesi de çalışmaların yapıldığı bölgeye geldi.

        Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 3 gün önce üniversiteye geldiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diş hekimine muştalı ve pompalı saldırı: "Husumetlimi nasıl tedavi edersin?"
        Diş hekimine muştalı ve pompalı saldırı: "Husumetlimi nasıl tedavi edersin?"
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        Kurşun ayakkabıya isabet etmişti! Alacak kavgasında 'ayakkabılı' uzlaşı
        Kurşun ayakkabıya isabet etmişti! Alacak kavgasında 'ayakkabılı' uzlaşı
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Meclis 1 Ekim'de yoğun mesaisine başlıyor
        Meclis 1 Ekim'de yoğun mesaisine başlıyor
        Yasak ilişki denilen cinayetin nedeni bambaşka çıktı! Katil, cezaevine girmek isterken yakalandı
        Yasak ilişki denilen cinayetin nedeni bambaşka çıktı! Katil, cezaevine girmek isterken yakalandı
        Hizbullah'ın yeni lideri kim olacak?
        Hizbullah'ın yeni lideri kim olacak?
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Helene Kasırgası'yla mücadele!
        Helene Kasırgası'yla mücadele!
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        İran'da binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        İran'da binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Zamanda yolculuk
        Zamanda yolculuk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
        Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
        'Pembe maskeli kadınlar' bal hasadına başladı
        'Pembe maskeli kadınlar' bal hasadına başladı
        Arama kurtarma gönüllüsü gençten Van Gölü'nün derinliklerinde sürpriz evlen...
        Arama kurtarma gönüllüsü gençten Van Gölü'nün derinliklerinde sürpriz evlen...
        Van'da öğrenciler yeni yapılan halı saha kirlenmesin diye ayakkabılarını çı...
        Van'da öğrenciler yeni yapılan halı saha kirlenmesin diye ayakkabılarını çı...
        Van'da jandarma ekiplerinden Medar Mobil Hız Tespit Sistemi ile trafik dene...
        Van'da jandarma ekiplerinden Medar Mobil Hız Tespit Sistemi ile trafik dene...
        Van kahvaltısının vazgeçilmez lezzeti otlu peynirin tescili için AB nezdind...
        Van kahvaltısının vazgeçilmez lezzeti otlu peynirin tescili için AB nezdind...