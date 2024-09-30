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        Kayıp üniversiteli Rojin'i arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)

        HAVADESTEKLİ ARAMAVan'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ı arama çalışmalarına polis helikopteri de havadan destek veriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 16:54 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:54
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        Kayıp üniversiteli Rojin'i arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)
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        HAVADESTEKLİ ARAMA

        Van’da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’ı arama çalışmalarına polis helikopteri de havadan destek veriyor. Polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri Van Gölü’nün yüzeyinde arama yaparken, polis atlı birlik ve çevik kuvvet ekipleri de kıyıyı tarıyor.

        BARO BAŞKANI ÖZARAS: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

        Van Baro Başkanı Sinan Özaras, Rojin Kabaiş'in bir an önce bulunup ailesine teslim edilmesi için arama çalışmalarının başka bölgelerde de yapılması gerektiğini söyledi. Özaras, "Bugün burada Rojin Kabaiş ile ilgili yürütülen soruşturmanın etkin yürütülmesi, arama ve çalışma faaliyetlerinin bütün alanları kapsayacak şekilde, sadece bir alanla ve bir şüpheyle sınırlı kalmayacak bir boyutta etkin bir soruşturmanın yürütülmesinin çağrısını yapıyoruz. Bugüne kadar haber alınamayan Rojin için aslında çok uzun bir süre geçmiş bulunmakta. Burada bu tür soruşturmalarda en önemli husus, soruşturmanın etkin yürütülürken aynı zamanda, zamanla yarıştığımızın bilincini unutmamamız en büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla biz bu haberi aldığımız günden bu yana hem Van Barosu hem Van Barosu kadın merkezi hem de diğer STK'lar buraya gelerek olay yerinde gözleme ve incelemeler yaptık. Yine emniyet mensupları ile yaptığımız görüşmeler, sonrasında savcılıkla yaptığımız görüşmelerde şunu açıkça söyleyebiliriz ki; her ne kadar arama ve tarama faaliyeti devam etse de bunu daha güçlendirmemiz gerektiğini bilincindeyiz" dedi.

        STK'lardan oluşan Van Kadın ve Van Emek Demokrasi Platformu da Rojin için arama çalışmalarının yapıldığı Van Gölü sahiline gelerek basın açıklaması yaptı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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