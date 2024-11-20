Yaralı bulduğu kızıl şahini ekiplere teslim etti

VAN’ın Erciş ilçesinde Seyfullah Kasımoğlu’nun bulduğu yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Akçagedik Mahallesi’nde yaşayan Seyfullah Kasımoğlu, buğday tarlasında çalışırken yaralı kızıl şahini fark edince hemen yardımına koştu. Isıtmak ve korumak amacıyla kızıl şahini ceketine sarararak evine getiren Kasımoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü de arayarak bilgi verdi. Seyfullah Kasımoğlu bir gece evinde baktığı, düşme veya çarpma sonucu kanadının kırıldığı düşünülen kızıl şahini, sabah saatlerinde mahalleye gelen ekiplere teslim etti.