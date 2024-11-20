Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Yaralı bulduğu kızıl şahini ekiplere teslim etti

        VAN'ın Erciş ilçesinde Seyfullah Kasımoğlu'nun bulduğu yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:04 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaralı bulduğu kızıl şahini ekiplere teslim etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN’ın Erciş ilçesinde Seyfullah Kasımoğlu’nun bulduğu yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Akçagedik Mahallesi’nde yaşayan Seyfullah Kasımoğlu, buğday tarlasında çalışırken yaralı kızıl şahini fark edince hemen yardımına koştu. Isıtmak ve korumak amacıyla kızıl şahini ceketine sarararak evine getiren Kasımoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü de arayarak bilgi verdi. Seyfullah Kasımoğlu bir gece evinde baktığı, düşme veya çarpma sonucu kanadının kırıldığı düşünülen kızıl şahini, sabah saatlerinde mahalleye gelen ekiplere teslim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        14 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        14 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler

        Benzer Haberler

        Bitkin halde bulup beslediği sincap yavrusu evin neşesi oldu
        Bitkin halde bulup beslediği sincap yavrusu evin neşesi oldu
        Van'da karın en çok yağdığı ilçelerde kış mesaisi başladı
        Van'da karın en çok yağdığı ilçelerde kış mesaisi başladı
        Van'daki müzede sergilenen halı ve kilimler özenle korunuyor
        Van'daki müzede sergilenen halı ve kilimler özenle korunuyor
        Kol ve bacakları olmayan Nakşin, lise eğitimini de evde görüyor
        Kol ve bacakları olmayan Nakşin, lise eğitimini de evde görüyor
        Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Van'da "Öğretmen Akademileri" başladı
        Van'da "Öğretmen Akademileri" başladı