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        Van'da metruk binada 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi; 1 tutuklama

        VAN'ın Edremit ilçesinde, ihbar üzerine polisin metruk binaya düzenlediği operasyonda 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 09:07 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:10
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        Van'da metruk binada 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi; 1 tutuklama
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        VAN'ın Edremit ilçesinde, ihbar üzerine polisin metruk binaya düzenlediği operasyonda 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesindeki metruk bir binada uyuşturucu madde depolandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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