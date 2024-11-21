Van'da metruk binada 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi; 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesindeki metruk bir binada uyuşturucu madde depolandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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