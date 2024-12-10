Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 2 ayrı zincirleme kaza; 1 ölü, 51 yaralı (3)

        KAZAKAMERADAVan-Erciş kara yolunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır, 51 kişinin ise yaralandığı iki kazadan ilki, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:13 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 2 ayrı zincirleme kaza; 1 ölü, 51 yaralı (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAZAKAMERADA

        Van-Erciş kara yolunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır, 51 kişinin ise yaralandığı iki kazadan ilki, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, hızla gelen araçlar, önlerindeki araçlara çarpıp taklalar attı. Dumanların yükseldiği o anda, kazadan kurtulan ve orada bulunanların ise bağırarak sağa sola kaçıştıkları görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Eşinden açıklama geldi! Türk profesör İngiltere'de kayıp!
        Eşinden açıklama geldi! Türk profesör İngiltere'de kayıp!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Van'da 2 ayrı zincirleme kaza; 1 ölü, 51 yaralı
        Van'da 2 ayrı zincirleme kaza; 1 ölü, 51 yaralı
        GÜNCELLEME 2 - Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 51...
        GÜNCELLEME 2 - Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 51...
        Yazın girdikleri Van Gölü'nde sararan saçları, kışın eski haline döndü
        Yazın girdikleri Van Gölü'nde sararan saçları, kışın eski haline döndü
        Okulun tek öğrencisi Zilan, artık yalnız değil
        Okulun tek öğrencisi Zilan, artık yalnız değil
        Van'da 2 ayrı zincirleme kaza; 1 ölü, 51 yaralı (2)
        Van'da 2 ayrı zincirleme kaza; 1 ölü, 51 yaralı (2)
        GÜNCELLEME - Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 15 ki...
        GÜNCELLEME - Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 15 ki...