Van'da 2 ayrı zincirleme kaza; 1 ölü, 51 yaralı (3)

KAZAKAMERADA

Van-Erciş kara yolunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır, 51 kişinin ise yaralandığı iki kazadan ilki, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, hızla gelen araçlar, önlerindeki araçlara çarpıp taklalar attı. Dumanların yükseldiği o anda, kazadan kurtulan ve orada bulunanların ise bağırarak sağa sola kaçıştıkları görülüyor.