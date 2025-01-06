Bir yılda ihtiyaç sahibi 2 bin aile ile 6 bin öğrenciye ulaştılar

VAN'da faaliyet gösteren Hayata Bir Dokunuş Yardımlaşma, Dayanışma ve Arama Kurtarma Derneği (HADAK), başta 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen kentler olmak üzere, birçok ilde son bir yılda ihtiyaç sahibi 2 bine yakın aile ile 6 bin öğrenciye ulaşarak destek sağladı. Derneğin başkanı Rıdvan Bade (31), "Bir köy okuluna yardım dağıtmaya gittiğimizde çocukların ayakkabıları yırtıktı. Bir çocuğa hediyesini verirken, iki kız kardeşiyle koşarak gelip bana sarıldı. 'Rıdvan Ağabey ben de büyüdüğümde senin gibi olacağım' demişti. Bu benim için en büyük hediyeydi" diye konuştu.

Vanlı esnaf Rıdvan Bade, daha önce kendi imkanlarıyla çevresindeki yoksul aileleri tespit edip yardımda bulundu. Yoğun talep olunca Bade, bir araya geldiği gönüllü arkadaşlarıyla bir dernek kurmaya karar verdi. 2022 yılının Kasım ayında kurulan derneğe Hayata Bir Dokunuş Yardımlaşma, Dayanışma ve Arama Kurtarma Derneği (HADAK) ismi verildi. Sosyal medyada ihtiyaç sahibi aileler için yardım isteyen derneğin başkanı Rıdvan Bade'ye, yurt dışı ve yurt içinden birçok hayırsever ulaşarak yardımda bulundu. Gelen yardımlar, dernek için kiralanan depoda muhafaza edilip, koli haline getirildi. Dernek gönüllüleri, yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin yanı sıra, arama kurtarma çalışmalarına da katıldı. Dernek kuruluşundan bu yana Türkiye'nin birçok ilinde

İhtiyaç sahibi öğrencilere kışlık bot, mont, bere, kırtasiye malzemeleriyle aileleri yardım kolileri dağıttı. 'ELİMİZDEN GELEN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİYORUZ’ HADAK Başkanı Rıdvan Bade, dernek kurulmadan önce gönüllü arkadaşlarıyla birlikte bireysel olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıttıklarını belirterek, "Hayırseverler bu yardımlarınızı sosyal medya hesaplarımızda görünce bize ulaşıp destek oldular. Biz de daha sonra bu faaliyetlerimizi kurduğumuz dernek bünyesinde yürüttük. 6 Şubat 2023 depreminin vurduğu 11 kente giderek elimizden gelen bütün imkanları seferber ettik. Biz döndükten sonra arkadaşlarımızla şöyle bir karar aldık. Hayata Bir Dokunuş Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin yanında arama kurtarma ekibi kurduk. AFAD bünyesinde katıldığımız sağlık eğitimimiz bitti, bundan sonraki süreçte başvurularımızı yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı’nda akredite sürecini bekliyoruz. Akredite süreci bittikten sonra artık Türkiye'nin her yerinde olası bir afet olayında resmi olarak her türlü arama kurtarma faaliyetlerine katılabiliriz. En son Rojin Kabaiş'in arama kurtarma çalışmalarına da katılmıştık. Bunun yanında insani olarak elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz" dedi.